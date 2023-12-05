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Boyabat'ta polis, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında bilgilendirme broşürü dağıttı

5 Aralık 2023 15:56 Son Güncelleme: 15:57 Abone Ol

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis tarafından 'suç ve suçlu ile mücadele' kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından Büyük Cami önünde vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması, Kadına El Kal-Ka-Maz, metamfetamin ile mücadele, konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.