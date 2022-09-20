- Boya yüklü tır yoldan uçtu, vatandaş deprem sandı

AMASYA - Amasya'da yolda kontrolden çıkan boya malzemesi yüklü tır yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Kaza anında çıkan gürültüyü deprem sanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kayseri yönüne giden boya malzemesi yüklü 09 V 1847 plakalı tır, Amasya'nın Kapıkaya köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Dorse kısmındaki boya malzemeleri etrafa dağılarak kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü Arif Uygur, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

"Deprem sanıp evden kaçtık, felaket dışarıdaymış"

Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Aynur Atmaca, "Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış" diye konuştu.

Boya malzemelerinin etrafa saçıldığını belirten Halil Kuntum ise "Ben daha önce böyle bir kaza görmedim" şeklinde konuştu.