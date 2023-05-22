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Botla Bulgaristan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

Botla Bulgaristan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde botla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 27 kaçak göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

Kırklareli'nde botla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 27 kaçak göçmen yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yasa dışı olarak deniz yoluyla Bulgaristan'a geçmeye çalıştıkları tespit edilen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin beraberinde zodyak bot, bot motoru, 17 can yeleği, 2 bot şişirme pompası, 74 litre benzin ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Kırklareli Jandarma Göçmen 3. Sayfa Haberler

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