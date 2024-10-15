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Bosna Hersek'teki Sel Felaketinde Can Kaybı 26'ya Yükseldi

Bosna Hersek'teki Sel Felaketinde Can Kaybı 26'ya Yükseldi
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Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı sayısı 26'ya ulaştı. Arama kurtarma ekipleri, kayıp bir kişiyi daha buldu. Bölgede altyapı onarımları sürerken, birçok gönüllü temizleme çalışmalarına katılıyor.

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı sayısı 26'ya yükseldi.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerindeki şehirleri vuran sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı, arama kurtarma ekiplerinin pazartesi günü Jablanica kentine bağlı Donja Jablanica köyünde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşmaları sonucu 26'ya yükseldi. Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi, Konjic kentine bağlı Buturovic Polje köyünde kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Ülkede 11 gün önce gerçekleşen ve altyapıya büyük zarar veren felaketin ardından bölgenin tamamına yeniden elektrik sağlandığı ancak telefon ve su dağıtım şebekesinin onarılması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Bini aşkın gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına ve moloz yığınlarının temizlenmesine yardım için bölgeye akın etti.

Felaketten en çok etkilenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Jablanica kentinde bugün hayatını kaybedenler için toplu cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazını Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Huseyin Efendi Kavazovic kıldıracak ve cenazelerin defin işlemleri gerçekleştirilecek.

Molozlar ev ve araçların üzerine yığılmıştı

Bosna Hersek'te 4 Ekim'de perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanan ve Jablanica, Kiseljak, Fojnica, Kresevo ve Konjic kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel, taşkın ve heyelana neden olmuştu. En fazla can kaybının yaşandığı Jablanica'ya bağlı Donja Jablanica köyünde bir taş ocağı çökmüş ve molozlar köydeki ev ve araçların üzerine yığılmıştı.

Sel felaketi, turistlerin büyük ilgi gösterdiği zümrüt yeşili Neretva nehrinin kirlenmesine ve selin taşıdığı moloz yığınlarıyla dolmasına neden oldu.

Bosna Hersek'te son yılların en büyük sel felaketi, Balkanlar ve Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olan şiddetli kuraklık sonrası yaşandı. Uzmanlar, yaz boyunca etkili olan kuraklığın sel sularının kolay bir şekilde emilimini engellediği ve selin boyutlarını artırdığını belirtti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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