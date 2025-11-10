Haberler

Bosna Hersek'te Trafik Kazası Sonrası İnfial: Genç, Çevredekileri Ezmeye Çalıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'te meydana gelen trafik kazasında, babası yere düşen bir genç, tartışma sonrası direksiyon başına geçerek çevredekilere saldırdı. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada, babasını yerde gören bir genç, araçla çevredekileri ezmeye çalıştı. Olayda biri ağır olmak 4 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te yaşanan trafik kazasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Bosna Hersek basınında yer alan habere göre, Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa kenti yakınlarında çift yönlü yolda yüksek hızla ilerleyen bir araç, şeridinden çıkarak kazaya yol açtı. Olayın ardından araçtan inen baba ve oğlu, çevrede toplanan kişilerle tartışmaya başladı. Babasının aldığı darbe ile yere düştüğünü gören reşit olmayan genç, direksiyon başına geçerek çevredekileri ezmeye çalıştı. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Velika Kladusa kentinin bağlı olduğu Una-Sana Kantonu polis yetkilileri, olayın "büyük ihtimalle" cinayete teşebbüs olarak değerlendirileceğini bildirdi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.