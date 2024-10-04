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Bosna Hersek'te Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Bosna Hersek'te Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
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Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda oluşan selde en az 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki birçok yerleşim yeri erişilemez hale geldi ve elektrikler kesildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerini gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri ve yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. Bosna Hersek Federasyonu Entitesi Başbakanı Nermin Niksic, durumun oldukça ciddi olduğunu ve çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığını açıkladı. Niksic, "Maalesef can kayıpları da oldu, ancak henüz tüm bilgilere sahip değiliz. Kamuoyunu her konu hakkında bilgilendireceğiz" dedi.

Bosna Hersek basını ise Hersek Neretva Kantonu'na bağlı Jablanica şehrinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Komsic, "Bosna Hersek kurumları, selin etkilerini en kısa sürede gidermek ve halka yardım sağlamak için her türlü önlemi alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Jablanica erişilemez durumda"

Selden en fazla etkilenen Jablanica ve Kiseljak şehirlerinde kaybolanları aramak için çalışma başlatan kurtarma ekipleri, gece boyu elektriklerin kesik olduğunu ve cep telefonlarından sinyal alınamadığını belirtti. Jablanica İtfaiyesi, yolların ve demiryollarının kapalı olması nedeniyle şehrin tamamen erişilmez hale geldiğini duyurdu.

Hersek Neretva Kantonu yönetimi, kuzeyde durumun çok kritik olduğunu, şiddetli yağışların nehirleri taşırması ve heyelanların yolları kapatması nedeniyle ulaşımın tamamen kesildiğini, telekomünikasyon altyapısının ise kısmen hizmet dışı kaldığını ifade etti. Halka Konjic ve Jablanica'ya doğru yola çıkmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Ordu çalışmalara destek veriyor

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sabah saatlerinde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine selden etkilenen bölgelerde sivillerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılma talimatı verdi.

Hırvatistan'da şiddetli yağış

Şiddetli yağmur ve fırtına, Bosna Hersek'in komşusu Hırvatistan'da da etkili oldu. Bazı kasaba ve köylerde sel meydana geldiği öğrenildi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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