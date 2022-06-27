Boşluga düşen kediyi kurtarmak için duvarı kırdılar Sivas'ta bir iş merkezinin merdiven boşluğuna düşen kedi, iş yerinin duvarı kırılarak kurtarıldı. Sivas'ta bir iş merkezinin merdiven boşluğuna düşen Kedi, iş yerinin duvarı kırılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ta kent merkezinde Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen Kedi, düştüğü yerde mahsur kaldı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kediye ulaşılamayınca itfaiye ekipleri duvarı kırıp kediyi kurtardı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşıbaşı İtfaiye Sivas kedi 3. Sayfa Haberler

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