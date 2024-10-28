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Boşanma Sürecindeki Eşini Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Boşanma Sürecindeki Eşini Yaralayan Şahıs Tutuklandı
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşi Kader D.'yi silahla bacaklarından yaralayan Burak D. tutuklandı. Olay, tartışma sonucu meydana geldi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de boşanma sürecindeki eşini silahla bacaklarından yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü Etiler Mahallesi 1125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. (27) isimli şahıs ile boşanma sürecindeki eşi Kader D. (22) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek eşini bacaklarından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Hukuk

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