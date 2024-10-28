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Boşanma Sürecindeki Eşini Vuran Koca Tutuklandı

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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşi Kader D.'yi bacaklarından vuran Burak D. tutuklandı. Olay, evde çıkan bir tartışma sonrasında gerçekleşti ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tabancayla eşini vuran koca tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de boşanma sürecindeki eşini silahla bacaklarından yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü Etiler Mahallesi 1125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D.isimli şahıs ile boşanma sürecindeki eşi Kader D. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek eşini bacaklarından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma Sürecindeki Eşini Vuran Koca Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Yerel Haberler Kırıkkale Güvenlik Politika 3-sayfa

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