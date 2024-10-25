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Boşanma Sürecindeki Çiftin Tartışması Kanlı Bitti

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Kırıkkale'de boşanma sürecindeki bir adam, tartışma sırasında eşini tabancayla vurarak yaraladı. Olay, kadının bacaklarından yaralanmasıyla sonuçlandı ve tedavi altına alındı.

Boşanma sürecindeki çiftin tartışması kanlı bitti: Karısını tabancayla vurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 27 yaşındaki bir şahıs, boşanma sürecindeki eşini bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, Etiler Mahallesi 1125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli şahıs ile boşanma sürecindeki karısı K.D. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.D., yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince olayın yaşandığı evde tahkikat yapıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Boşanma Sürecindeki Çiftin Tartışması Kanlı Bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Kırıkkale Politika Güvenlik 3-sayfa Suç

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