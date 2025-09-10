Boşanma Sonrası Cinayet: Eski Eş ve Kayınvalide Ölü, Baldız Yaralı

Afyonkarahisar'da bir saat önce boşandığı eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp baldızını da yaralayan şahıs adliyeye sevk edilirken, cinayet zanlısı ilk ifadesinde olayı boşandığı karısının kendisini aldattığından şüphelendiği için gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. isimli şahıs sabah erken saatlerde boşandığı eşi Kübra Türkan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Türkan, annesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ardından tabanca ile eski bacanağı R.Ç.'nin de kafasına vurarak yaraladı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Ancak Türkan ve Karadeniz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren M.T. ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çiftin henüz 3 ay önce çocukları olmuş

Yaşamını yitiren Türkan ve Karadeniz bugün memleketleri olan Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cinayet zanlısı M.T. ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek olayı gerçekleştirdiğini kaydederek, "Yolda, eski eşim ve ailesiyle karşılaştım. Eski eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bunu gururuma yediremedim. Bir anlık öfkeyle elimdeki tabancayla eski eşimi, kayınvalidemi ve baldızımı vurdum" dedi.

Öte yandan, çiftin henüz 3 ay önce çocuklarının olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR