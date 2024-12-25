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Boşanma Davası Sırasında Silahlı Saldırı: Baba Okul Önünde Eşine ve Kayınbiraderine Ateş Etti

Boşanma Davası Sırasında Silahlı Saldırı: Baba Okul Önünde Eşine ve Kayınbiraderine Ateş Etti
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Ankara'da boşanma aşamasındaki bir baba, çocuğunu okuldan almak isterken eşi ve kayınbiraderine ruhsatlı silahıyla ateş açtı. Olay anı kameraya yansıdı, şans eseri kimse yaralanmadı.

Oğlunu okuldan almaya giden baba, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderine ateş etti: Panik anları kamerada

ANKARA - Ankara'da çocuğunu okuldan almak için giden baba boşanma aşamasındaki eşine ve kardeşine ruhsatlı tabancı ile ateş etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., çocuğunu okulundan almak için gitti sırada boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin kardeşi S.K., ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Y., yanında bulundurduğu ruhsatlı silahla 7-8 el ateş ederken S.K, arabayı kendine siper etti. . M.Y., tarafından açılan kurşunlar arabaya ve özel bir okulun binasına isabet ederken şans eseri olayda hiçbir vatandaş yaralanmadı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y.'yi suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Anne ve kardeşi S.K.'nın İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Görgü tanığı bir esnaf ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşım eşinden ayrıldığı, ayrıldıktan sonra eşi annesi ve babasıyla gidiyor İstanbul'a. Çocuk babada. Baba çocuğu burada koleje kaydettiriyor ve benim de lavaş alışverişi yaptığım bir esnaf arkadaş. Her gün geliyor buradan çocuğunu okuldan çıkana kadar benim burada oturuyor mesela. Çayını içiyor, ondan sonra öğrenciler çıkmaya başladıktan sonra çocuğunu alıyor gidiyor" ifadelerini kullandı.

"'Sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim"

Esnaf vatandaş, olay anı yaşananlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şimdi burada çocuğunu almaya geliyor. Ondan önce de işte çocuğun dayısı olduğu, annesiyle dayısı olduğu söylendi bize. Onlar almaya gelmiş çocukları. Siz benim çocuğumu alamazsınız hesabı. Biz burada bir araba kazası gibi bir şey duyduk. Ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda karşılıklı silahlı çatışma. Yani karşı taraf ona, o ona atıyor. Ondan sonra yaralandığını da görmedim ben. Ölü ve yaralı yok diye biliyoruz. Şimdi annesini biz oradan aldık geldik buraya. Dükkan da oturduğu su verdik? Birkaç sefer işte bırakması için, silahını bırakması için ikaz ettik. Ben dedim ki 'ya bak sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim."

Esnaf vatandaş, "Onlar İstanbul'dan niye gelmişler? Ne niyetle gelip de çocuğu almışlar veya almaya gelmişler. Orası muamma. Onu bilmiyoruz Benim bildiğim, gördüğüm bu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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