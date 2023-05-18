Boşanma aşamasındaki koca, eşini evinin önünde pompalı tüfekle öldürdü

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan koca, evinin önünde pompalı tüfekle ateş açarak eşini öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi Dilek Özdemir (43), boşanma aşamasındaki eşi Nazım Özdemir (44) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Dilek Özdemir ile boşanma aşamasındaki eşi Nazım Özdemir arasında tartışma çıktı. Dilek Özdemir'in evinin önünde çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Nazım Özdemir, yanında bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Dilek Özdemir kanlar içerisinde yığılırken, Nazım Özdemir ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.