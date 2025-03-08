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Boşanma Aşamasındaki Kadını Tabancayla Kovalayan Eş, Polis Tarafından Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Kadını Tabancayla Kovalayan Eş, Polis Tarafından Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovalayan bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında kadın, pazarcı esnaflarından yardım isteyerek saklandığı tezgahtan kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde barışmak istediği boşanma aşamasındaki eşini tabancayla kovalayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi. Nurcan U. (52) alışveriş yapmak üzere Cumartesi pazarına giderek gezmeye başladı. O sırada pazardan geçen Mustafa U. (53), denk geldiği boşanma aşamasındaki Nurcan U.(52) ile barışmak için konuşmaya başladı. İkili arasında tartışma yaşanırken, kadın eşinin çantasındaki silahı fark etti. Kadın pazarda "Beni öldürecek" diye bağırarak kaçmaya başladı. Pazarcı esnaflarından yardım isteyen kadın, bir tezgahın altına saklanarak polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa süre de olay yerine gelen polis ekipleri kadını saklandığı tezgahtan çıkararak güvenli bir yere alırken, şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında silahın boş olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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