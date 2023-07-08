Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olan Cansu Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldüren Metin Aydoğdu, ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayınvalidesi de aynı bıçakla ağır yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu'yu (32) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi Nedime Geyik'i (49) de aynı bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Metin Aydoğdu (44), haksız tahrik ve takdir indirimi yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Mayıs 2022'de, Çınartepe Mahallesi 2619'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Metin Aydoğdu, evi terk eden, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.