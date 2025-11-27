Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı

Gümüşhane'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanan genç kadının tedavisi, Trabzon'da sevk edildiği hastanede devam ederken, yakınları madde ve alkol bağımlısı saldırganın 3-4 ay önce de benzer bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Gümüşhane'nin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu 29 yaşındaki eşi N.K.'yı arkadaşları ile konuştuğu sırada bir iş yerinin önünde aniden arkadan yaklaşarak defalarca bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak yaralarıyla yere düşen genç kadının durumunu gören çevredeki esnaf, ellerinde meyve kasaları ile genç kadının etrafını çevreleyerek saldırganı uzaklaştırırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle dikiş atılan, ayağına aldığı bıçak darbeleri nedeniyle üzerine basamayan genç kadının yapılan kontrolünde dil kökünün kemiğinin kırıldığı belirlendi. Yaralı kadın, bu sorun nedeniyle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırı sonucu dil kökünün kemiğinin kırılmış

Saldırı sonucu dil kökünün kemiğinin kırılması ve dilinde kesikler oluşması nedeniyle konuşamaz hale gelen 2 çocuk annesi genç kadın, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşadığı saldırının şokunu atlatmaya çalışıyor. Dün öğle saatlerinde polis karakoluna giderek boşanma aşamasındaki eşinin tehditleri nedeniyle yine kendisinden şikayetçi olduğunu belirten N.K., "Beni yine tehdit etti. Öğle vakti şikayetçi olmak için karakola gittim. Eve döndüğümde arkamdan saldırdı. Gerisini hatırlamıyorum. Yutkunamıyorum, bacağımın üzerine duramıyorum" diyerek durumunu anlattı.

"Karakola şikayet sonrası emniyetteki görevliler evine kadar kendisine eşlik etmemiş"

Genç kadının kardeşi E.K. ise "Boşanma aşamasındaki eşi tarafından iş çıkışında sokak ortasında bıçaklandı. Durumu ağır değil ama dil kökünün kemiğinin kırılması sonucu dilinde kesik oluşmuş. Gümüşhane'den Trabzon'daki hastaneye sevk edildi. Her zaman tehdit alıyordu. Gümüşhane'de emniyet birimlerine şikayette bulunmuş. Emniyetteki görevliler ile karakola gitmiş ama emniyetteki görevliler evine beraber refakat etmemişler. Yaklaşık 3-4 ay önce de evimizi basarak böyle bir teşebbüste bulunmuştu ama bir süre sonra o süreçte yakalanmasına rağmen tekrar dışarı çıktı. Yine aynı hareketlerde bulundu. Çocukları önceki olaydan sonra çocuk yurduna bırakıldı. 2 çocuğu var, biri kız biri erkek. Bu adamın dışarıda olmaması lazım. Madde ve alkol bağımlılığı var. Bir an önce gereken cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON