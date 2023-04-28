Üye Girişi
Haberi Paylaş
Boşanma aşamasındaki kadın tabancayla öldürüldü

Boşanma aşamasındaki kadın tabancayla öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Konak ilçesinde, Recibe Koluman (39), boşanma aşamasındaki eşi K.K. (50) tarafından çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. K.K. olayın ardından polise teslim oldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Recibe Koluman (39), boşanma aşamasındaki eşi K.K. (50) tarafından çocuğunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. K.K. olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. K.K., çocuğuyla evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ın peşine düştü. Bir süre sonra K.K., belinden çıkardığı tabancayla yanına yaklaştığı Koluman'ın başına 4 el ateş etti. Koluman, kanlar içinde yere yığılırken K.K. kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recibe Koluman'ın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.K.K., olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title