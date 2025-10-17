Haberler

Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vurulup Hayatını Kaybetti

Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokakta Vurulup Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan 3 çocuk annesi Suzan E., 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları, katil zanlısının bir an önce yakalanmasını talep ediyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan 3 çocuk annesi, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yakınları ise katil zanlısı kocanın bir an önce yakalanmasını istedi.

30 Eylül Salı günü Çekmeköy ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yunus E., konuşma bahanesiyle eşi Suzan E.'yi dışarı çağırmış, kadın sokakta yürüdüğü sırada saldırgan, araçla takip ederek yanına gelmiş ve tabancayla ateş açmıştı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

3 çocuk annesi 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18 gündür hastanede tedavisine devam edilen Suzan E.'den acı haber geldi. Genç kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada tamamlanan işlemlerin ardından Elik'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kadının, Esenyurt Mehterçeşme Camii'nde öğlen namazının ardından düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı kocanın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

"Bu adamın derhal yakalanmasını istiyoruz"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Suzan E.'nin kardeşi N.K., "18 gün önce kocası tarafından vurulan ablamın dün akşam vefat ettiği haberini aldık. Katil henüz yakalanmadı, tam 18 gün oldu. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu adam nerede, yurt dışında mı? Yoksa Türkiye'de mi saklanıyor? Bu kişi ortalıkta dolaştığı sırada diğer kadınların da can güvenliği yok. Şu an hepimiz tehdit altındayız. Bu adamın derhal yakalanmasını istiyoruz. Bu adam tutuklansın, en ağır cezayı alsın" dedi. - İSTANBUL

