Boşanma aşamasındaki kadın sokak ortasında öldürüldü

Karabük'te bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle öldürüldü. Kadının daha önce polise şiddet şikayeti olduğu ve elektronik kelepçe takılmasını istemediği belirtildi.

Polisin, "Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın" dediği kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Şahsın boşanma aşamasındaki eşini adım adım takip edip kurşun yağdırdığı ortaya çıktı

KARABÜK - Karabük'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesine av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Daha önce gördüğü şiddetten dolayı polise şikayette bulunan kadının elektronik kelepçe takılmasını istemediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki kocası H.K.'nin bir süredir öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Polisin "Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın" diye uyardığı Özlem Küçükyılmaz, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi. Özlem Küçükyılmaz ve annesi Nazife Çetinkök akşam birlikte evlerine giderken kendilerini adım adım takip eden katil zanlısı koca, av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Olay sonrası kamyona binerek kaçan H.K., Sanayi Sitesi yakınlarında kamyonunu bırakarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

16 yıl önce ilk eşini de öldürmüş

H.K.'nin yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.