Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki Nermin A. evinde kanlar içinde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Süverler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan aile üyeleri evden gelen silah sesi üzerine içeri girdiklerinde Nermin A.'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nermin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nermin A.'nın eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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