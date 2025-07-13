Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Süverler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan aile üyeleri evden gelen silah sesi üzerine içeri girdiklerinde Nermin A.'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nermin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nermin A.'nın eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ