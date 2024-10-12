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Boşanma Aşamasındaki Genç Kadın 5. Kattan Atladı

Boşanma Aşamasındaki Genç Kadın 5. Kattan Atladı
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Çorum'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı binadan atlayarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın için soruşturma başlatıldı.

Çorum'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen genç kadın, 5. kattan atladı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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