Boşanma Aşamasındaki Eşiyle Tartışan Adam, Otomobilde İntihar Etti

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini otomobilde tabancayla öldüren B.B., aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Durali Alıç Mahallesi 937 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, 06 FK 6998 plakalı otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.'ye ateş etti. B.B. aynı tabancayla kendini de vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.