Boşanma Aşamasındaki Eşinin Aracını Kırarken Komşusunun Aracını da Zarar Verdi

Güncelleme:
Ümraniye'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ait otomobilin camlarını kırarken, olaya müdahale eden komşusunun aracına da zarar verdi. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Ümraniye'de bir kişi, boşanma aşamasında olan eşine ait otomobilin camlarını demir sopayla kırdığı sırada duruma tepki gösteren komşusunun aracına da zarar verdi. O anlar, aracı zarar gören komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, boşanma aşamasından olan eşinin üzerine kayıtlı park halindeki otomobilin camlarını demir sopayla kırmaya başladı. Sesleri duyan komşusu pencereden tepki gösterince şüpheli bu kez komşusuna ait araca yönelerek aracın camlarını kırdı ve kaportasına zarar verdi.

Aracı hasar gören komşu, yaşananların ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay anı mağdur komşu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin araçlara sopayla defalarca vurduğu ve kendisine tepki gösteren komşusuna bağırdığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
