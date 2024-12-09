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Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Etti

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurup İntihar Etti
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Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi Serpil Karan'ı evlilik yıl dönümünde silahla vurarak öldüren Fahri Karan, ardından intihar etti. Olayda 5 çocuk babası Fahri Karan ve eşi Serpil Karan'ın cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini evlilik yıl dönümünde silahla vurarak öldüren şahıs, ardından intihar etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi 2. Bahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası Fahri Karan'ın (42) 16 yıllık eşi Serpil Karan (33), bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince kadın sığınma evine yerleşti. İnşaat işçisi Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı tenha bir yere götürdü. Eşi ile araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan, yanındaki tabancayla eşini göğsünden vurdu. Yaralı kadının ölmesini bekleyen koca, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti. Haberi alarak olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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