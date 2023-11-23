Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Oğlunu Öldüren Adamın Cenazesi Kabul Edilmedi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Bahri Göksu tarafından öldürülen Kezban Göksu ve oğulları Salih Göksu'nun cenazesi bugün Sinop'ta toprağa verildi. Bahri Göksu'nun ise cenazesi aile yakınları tarafından kabul edilmediği için Kocaeli'de bırakıldı.

MUSTAFA USTA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Bahri Göksu tarafından öldürülen Kezban Göksu ve oğulları Salih Göksu'nun cenazesi bugün Sinop'ta toprağa verildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Bahri Göksu, boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve oğlunun cenazeleri bugün Samsun'da toprağa verilirken; Bahri Göksu'nun ise cenazesi aile yakınları tarafından kabul edilmediği için Kocaeli'de bırakıldı.

Olay 21 Kasım Salı günü Kocaeli Akse Mahallesi 528. Sokak'ta meydana geldi. Bahri Göksu (58), oğlunun evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu'nun yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmayı duyan çiftin oğulları Salih Göksu (32) tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra öfkelenen Bahri Göksu, belinden çıkardığı silah ile önce eşine sonra oğluna ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Göksu da ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Bahri Göksu, kendi evine giderek aynı tabanca ile intihar etti. Hastanede tedavi altına alınan Salih Göksu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Salih Göksu'nun bir yıllık evli olduğu da öğrenildi. Anne ve oğlunun cenazeleri Sinop'un Erfelek ilçesi Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye Göksu ailesinin yakınları başta olmak üzere vatandaşlar katıldı.

Eşini ve oğlunu öldüren Bahri Göksu'nun ise cenazesi aile yakınları tarafından kabul edilmediği için Kocaeli'de bırakıldı.