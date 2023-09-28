Boşanma Aşamasındaki Eşini Otomobilde Darbeden Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Filiz Ç'yi, alıkoyduğu otomobilde seyir halindeyken tabanca kabzasıyla darbeden ve direksiyon kontrolünü yitirip kaza yapan Ümit Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Ç., boşanma aşamasındaki eşini 59 LL 095 plakalı otomobilinde zorla alıkoydu. Filiz Ç., bir süre sonra Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda otomobilden inmeye çalıştı. Bunun üzerine seyir halindeyken tabancanın kazasıyla Filiz Ç.'yi darbederek yaralayan Ümit Ç., direksiyon kontrolünü yitirerek önce park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ümit Ç., yaralı haldeki eşini olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Filiz Ç.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda Ümit Ç.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.