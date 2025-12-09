Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmek İçin Yaşadığı Binaya Gitti, Tartıştığı Başka Bir Kadını Öldürdü

1) BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN YAŞADIĞI BİNAYA GİTTİ, TARTIŞTIĞI BAŞKA BİR KADINI ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.