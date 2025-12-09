Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmek İçin Yaşadığı Binaya Gitti, Tartıştığı Başka Bir Kadını Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için gittiği binada, tartıştığı başka bir kadını bıçakla öldüren emekli başçavuş İlhan Ş. yakalandı. Olay, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan Ş.'nin Melek Gül ile olan tartışmasının ardından gerçekleşti.

1) BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN YAŞADIĞI BİNAYA GİTTİ, TARTIŞTIĞI BAŞKA BİR KADINI ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi. Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı. Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title