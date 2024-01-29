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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp baldızına mesaj attı: Karımı öldürdüm

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Bursa'da yaşayan Seher Kındaç, boşanma aşamasındaki eşi T.K. tarafından öldürüldü. Şüpheli kaçarken, baldızına "Karımı öldürdüm" diyerek mesaj attı.

Bursa'da T.K. (45), boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) öldürdü. Şüpheli kaçarken, baldızına "Karımı öldürdüm" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. T.K., iddiaya göre; boşanmak üzere olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine "Karımı öldürdüm" diyerek mesaj attı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp baldızına mesaj attı: Karımı öldürdüm

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde buldu. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli T.K. polis ekiplerince aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Hukuk 3.Sayfa Haberler

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