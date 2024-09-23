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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmek İsteyen Koca Tutuklandı

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Adana'da boşanma aşamasındaki karısını tehdit eden ve polis merkezi önünde öldürmek isteyen Birol K., Seyhan polisi tarafından yakalanarak tutuklandı. Seda K., kocasının tehditleri sonrası şikayette bulunmuştu.

Adana'da boşanma aşamasındaki karısını kendisinden şikayetçi olduğu için polis merkezi önünde bekleyip öldürmek isteyen koca, Seyhan polisi tarafından yakalanıp tutuklandı.

İddiaya göre, Seda K. (28) 9 yıldır evli olduğu Birol K. (28) ile evliliğini sonlandırmak için boşanma davası işlemlerini başlattı. Seda K.'nin boşanma kararının ardından kocası Birol K., Seda K.'yi telefonla arayarak ölümle tehdit etti. Seda K. bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Seyhan polisinin dikkati, kadın cinayetini önledi

Seyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine şikayete giden Seda K. bu sırada eşi Birol K. tarafından tehdit mesajları aldı. Birol K. kendisinden şikayetçi olan eşine, "Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım" mesajını attı. Seyhan polisleri durumu fark etmeleri üzerine harekete geçti.

Silahla yakalandı

Seyhan polisi, şüpheliyi motosikletinin üzerinde pompalı tüfek ile polis merkezi civarında beklerken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birol K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

adana

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