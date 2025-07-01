Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı bıçaklayarak öldüren Emrah Ala, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, taksi içinde tartışma sonrası gerçekleşti.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Emrah Ala (37), maktul Mine Nur Ala'nın (25) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bu celse dosyayı karara bağlayacaklarını söylemesi üzerine müşteki avukatına söz verdi. Avukat olayın oluş şekli ve tanık beyanlarınca sanığın mevcut durumdan keyif aldığını öne sürerek, "Bu yüzden 'eşe karşı canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık her aşamada farklı ifadeler verdi. Bazen 'eşim aldatıyordu' bazen de 'akıl sağlığım yerimde değil' dedi. Sanığın bu savunmaları cezada indirim almak içindir" dedi.

Son sözü sorulan sanık Ala ise, "Mine kendi isteği ile arabama bindi. Araba sürmeyi öğrettim. Yanında getirdiği bıçağı bir anda bana doğrulttu ve 'hayatımda başka biri var, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sen de erkek misin?' diyerek yüzüme tükürdü. Benim de o zaman psikolojim kötüydü. Gözüm döndü. Takdir mahkemenizin" beyanında bulundu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ala'yı, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Olay, 10 Aralık 2023 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Emrah Ala ile boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala, takside seyir halinde tartışmaya başladı. Emrah Ala, aracı durdurup yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Çevredekilerin vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah Ala, suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ala, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Ala hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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