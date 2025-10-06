Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Güral'ı bıçaklayarak öldüren A.G. tutuklandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Güral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.G., gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Serpil Güral'ın 22 Eylül'de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
