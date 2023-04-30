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Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı: 1 ölü

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre; olay akşam saatlerinde, ilçenin Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; 36 yaşındaki Yeşim Kara motosikletiyle seyir halindeyken boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Ahmet Kara tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silahtan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Yeşim Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı olay yerinden hızla kaçarken öldürülen kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Kara Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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