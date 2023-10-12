Boşanma Aşamasındaki Eşin Evini Taşladı

Boşanma aşamadaki eşinin evini taşladı, dakikalarca korna çalıp küfürler yağdırdı

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi böyle taşladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen adam, evi taşlayarak camlarını kırdı. Aracıyla defalarca kornaya basarak ortalığı ayağa kaldıran adam, bağırıp küfürler yağdırırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasına gelen kadın, ailesinin evinde yaşamaya başladı. Gece saatlerinde aracıyla sokağa gelen eşi ise kadının kaldığı evi taşlayarak camlarını kırmaya başladı. Taş attıktan sonra koşarak aracına giden şahıs, defalarca ve uzun süre boyunca kornaya basarak sokağı ayağa kaldırdı. Kadına arabadan bağırarak hakaret eden adam bir süre sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.