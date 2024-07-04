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Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Çocuklarını Yaralayan Şahıs Tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Şahıs, evlerine giderek eşi ve çocuklarına ateş etmiş, olayın ardından polis tarafından yakalanmıştı. Tutuklanan şahıs, öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitesinde boşanma aşamasındaki eşi S.K.'nın (42) evine giden S.K., eşi, oğlu İ.K. (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş ederek kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne S.K. ile kızı ağır yaralanmıştı. Uzaklaştırma kararı bulunan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öldürmeye teşebbüs suçlaması ile gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Darıca Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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