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Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Ailesine Saldıran Şahıs Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Ailesine Saldıran Şahıs Tutuklandı
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Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini bıçaklayan M.Ö., annesini de tabancayla yaralayarak kaçtı. Olay sonrası polis tarafından yakalanan M.Ö. tutuklandı.

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini bıçaklayan, annesini de tabancayla vurarak yaralanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi Hasan Dağı Sitesi'nde yaşandı. Eşi M.Ö. (37) ile evliliklerinin 4. yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma seviyesine gelen Hatice Ö. (26), 2 çocuğuyla birlikte şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye boşanma davası açtı. Yaşananların ardından M.Ö., ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Alparslan Erbeden'i (30) 2 yıl önce bıçaklayarak yaraladı. M.Ö., dün de kızı Hatice Ö. ve torunlarıyla birlikte pazardan eve dönen Zübeyde Demiraslan'a (52) tabancayla 3 el ateş etti. Sağ ve sol bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadın kanlar içinde yere düşerken, M.Ö. babasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. 2,5 saat süren ameliyatın ardından gözlem odasına alınan Zübeyde Demiraslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan M.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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