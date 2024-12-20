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Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından 17 gün önce vurulan 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Selvilitepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıştığı iş yerinin önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan ve 17 gündür yaşam mücadelesi veren genç kadın hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından 17 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralık günü saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelmişti. Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu. İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ ameliyata alınırken, Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 gündür yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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