Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Boşanma Aşamasındaki Çiftin Aileleri Arasında Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, tartışmanın büyümesi sonucu silah ve bıçakların kullanılması ile meydana geldi.

Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına dahil olan aile büyükleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Türkü 91 Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. yanında getirdiği silah ile ateş ederek damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi yaraladı. Ç.A., damadın babası İ.K.'yi de darp ederek yaraladı. Yaralı damat H.B.K. ve kardeşi S.K. arbede sırasında ellerine geçirdikleri bir bıçakla Ç.A.'yı bıçakladı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bıçak darbelerine maruz kalan Ç.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri silahla vurulan damat H.B.K., damadın annesi D.K. ile damadın kardeşi S.K ve darp sonucu yaralanan damadın babası İ.K.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Boşanma Aşamasındaki Çiftin Aileleri Arasında Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
img

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
img

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını
img

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir? Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.