Boşanma duruşmasından çıktı, eşini sırtından bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift, adliye önünde kavga etti. Koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen polis, kocayı havaya ateş açarak durdurdu ve gözaltına aldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift durşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
