Boşanma Aşamasındaki Baba Sokak Ortasında Oğul Tarafından Bıçaklandı

Boşanma Aşamasındaki Baba Sokak Ortasında Oğul Tarafından Bıçaklandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, annesi ile boşanma aşamasında olan bir kişi, oğlu tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, taraflar arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Annesiyle boşanma aşamasında olan babasını sokak ortasında bıçakladı

ANKARA - Ankara'da bir kişi, annesi ile boşanma aşamasında olduğu babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. İsrafil D. annesi ile boşanma aşamasındaki babası Mikail D. ile sokak üzerinde karşılaştı. Baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

Sincan polisi olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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