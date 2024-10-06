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Boşanma Aşamasındaki Anneyi Kayınpederi Vurarak Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Anneyi Kayınpederi Vurarak Öldürdü
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Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden Kübra Güler, kayınpederi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olay İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşti, Kübra Güler'in cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Ailesi katilin gereken cezayı almasını talep ediyor.

Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden 1 çocuk annesi Kübra Güler, kayınpederi tarafından başından vurularak öldürüldü. Anne Güler'in cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Olay, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Kübra Güler (35), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul'daki evine gitti. Anne Güler, kayınpederi ve eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kayınpeder Mehmet Fidyel, torununun gözleri önünde anne Güler'e kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan Kübra Güler olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Mehmet Fidyel'i gözaltına aldı. Hayatını kaybeden anne Kübra Güler'in cenazesi Bursa'ya getirildi. Kübra Güler, Gaziler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

"Bir annenin çocuğunu görme hakkı yok mu"

Katilin gereken cezayı almasını istediğini söyleyen, Kübra Güler'in amcası Abdullah Sabri Yalçın, "35 yaşındaydı, boşanma davası hala sürüyorken cumartesi günü çocuğunu görmeye gitti. Kayınpederinden kaçıp komşusuna sığınıyor. Kayınpederi komşusunun evinde yakalıyor, kafasına bir şarjör boşaltıyor. Şunu anlamak istiyorum, aylardır böyle sorunları varken neden takibe alınmadı. İnsanları neden böyle başıboş bırakıyorlar, anlamış değilim. Yavrusunu görmeye gidiyor ve katlediliyor. Lütfen bunun üzerine gidilsin. Gereken cezası budur benim tek isteğim bu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu çocuğun hesabı sorulması lazım. Anlaşamadılar, geçinemediler, boşanmaya çalıştı. Dava sürüyor, sürdüğü halde böyle yaptılar. 10 yaşında bir çocuğu vardı. Çocuğunu görmeye gitmiş, almaya bile değil sadece bakmaya gitmiş. Çocuğunu görmeye hakkı yok mu bir annenin" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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