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Boşanma Aşamasındaki Adam, Karısını Öldürdükten Sonra Çatıya Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boşanma aşamasındaki Hakan B., eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Uzun süren ikna çabası sonrası çatıdan indirilen şüpheli gözaltına alındı.

Karısını öldürdü, çatıya çıktı...Gözyaşlarıyla teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki karısını kemerle boğarak öldüren şahıs çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Boşanma aşamasındaki eş gözyaşlarıyla ikna oldu ve polisler tarafından gözaltına alındı.

Ekiplerin uzun süreli çabası sayesinde ikna edildi. Cinayet şüphelisi 2.5 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs, gözyaşları döktüğü görüldü.

Ne olmuştu?

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlatmıştı. İkna çabası sonrası şahıs ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Boşanma Aşamasındaki Adam, Karısını Öldürdükten Sonra Çatıya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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