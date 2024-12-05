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Boşanma Aşamasındaki Adam İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti
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Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili tedbir kararı olmasına rağmen evine giden M.V., bıçağı boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.V.'yi ikna ederek bıçağı bırakmasını sağladı ve şahıs teslim oldu.

Ankara'da hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giden şahıs, bıçağı boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Polislerin ikna çalışmaları sonucu bıçağı bırakan şahıs, teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.V. hakkında tedbir kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve gitti. Evde eşini göremeyen M.V., mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına dayayarak bağırmaya başladı. M.V.'nin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailevi problemleri nedeniyle intihar etmeye kalkışan M.V., polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. M.V. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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