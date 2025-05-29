Boşandığı Eşiyle Tartışan Koca, Evini Ateşe Verdi

Boşandığı Eşiyle Tartışan Koca, Evini Ateşe Verdi
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Karaman'da boşandığı eşi ile tartışan öfkeli koca, sinirine hakim olamayarak evini benzinle yakıp olay yerinden ayrıldı. Yangın sonrası ev eşyaları tamamen yanarken, koca polis merkezine teslim oldu.

Karaman'da boşandığı eşi ile tartışan öfkeli koca bezinle evini yaktı

KARAMAN - Karaman'da boşandığı eşi ile tartışarak kavga eden öfkeli koca benzinle evini ateşe vererek yaktı. Olay yerinden ayrılan öfkeli koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinden kısa süre önce boşandığı öğrenilen O.A. isimli öfkeli koca, eski eşi S.T. ile sabah saatlerinde evlerinde yeniden tartışarak kavga etti. Bunun üzerine S.T. evden ayrılarak bir yakınının evime gitti. Duruma öfkelenen koca da benzinle evi ateşe vererek evden ayrıldı. Alevler kısa sürede evi sararken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye erleri yangında içeriden çıkardığı cep telefonu ve takıları polise teslim etti. Yangında ise evin içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olaydan sonra evden ayrılan O.A., Yunus Emre Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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