Boşandığı Eşini Uzaklaştırma Kararı Alındığı Gün Öldürdü

Boşandığı Eşini Uzaklaştırma Kararı Alındığı Gün Öldürdü
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Kahramanmaraş'ta, boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'yı, hakkında alınan uzaklaştırma kararının ardından pompalı tüfekle vurarak öldüren Atilla Ayıntaplı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Karaca, 2 çocuk annesi olarak defnedildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'yı (42) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı (44), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giden Atilla Ayıntaplı, eski eşi Eser Karaca ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle Eser Karaca'ya 3 el ateş ederek öldürüp, kaçtı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Atilla Ayıntaplı'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ayıntaplı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖLDÜRMÜŞ

2 çocuk annesi Eser Karaca ise Kılağlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı verilen Atilla Ayıntaplı hakkında Karaca'nın salı günü avukatı aracılığıyla başvurusu üzerine dün 4'üncü kez uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan kısa süre önce de kararın kendisine tebliğ edilmeden cinayeti işlediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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