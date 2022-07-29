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Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

Boşandığı eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ın Yerköy ilçesinde boşandığı eşi H.B.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren S.B., eski kayınbiraderi T.B.'yi de yaraladı.

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Boşandığı eşini öldürüp intihar etti

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde boşandığı eşi H.B.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren S.B., eski kayınbiraderi T.B.'yi de yaraladı. S.B. aynı silahla yaşamına son verdi.

Yerköy ilçesinin Sedir köyündeki S.B. ve eski kayınbiraderi T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B, kayınbabasının evine pompalı tüfekle gelerek kayınbiraderi T.B.'ye ve eski eşi H.B.'ye ateş etti. S.B. daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede S.B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan H.B. de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan yaralı olarak kurtulan T.B. ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - 3. Sayfa

Yozgat Yerköy 3. Sayfa Haberler

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