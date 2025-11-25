Haberler

Boşandığı Eşini Öldüren Vahiyettin Polat'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşi Ajda Yatar'ı tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, olayın arka planı ve savunmalar dikkat çekti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 yıl önce boşandıktan 20 gün sonra eski eşi Ajda Yatar'ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (39), yargılandığı Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Kasım 2023 tarihinde Körfez Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, arkadaşıyla yemek yediği sırada 20 gün önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Yatar, başına ve boğazına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti. Yatar'ın cenazesi aynı ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan Vahyettin Polat, 6 gün sonra Yalova'nın Altınova ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Polat, kaçmasında yardım ettiği belirtilen ağabeyi B.Ö. (40) ve akrabası M.Y. (39) ile birlikte adliyeye sevk edildi. Vahyettin Polat tutuklanırken, B.Ö. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEN EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Polat, eski eşi Ajda Yatar'ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Yatar Ailesi ve avukatları sanığın en yüksek ceza ile cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Polat, kızının kayınbiraderi tarafından taciz edildiğini iddia ederek, "Eşim 'kardeşimden şikayetçi olursan kabul etmem, bırakırım' diye söyledi. Bu nasıl bir vicdan? Buna rağmen ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Beni PKK ile tehdit ediyorlardı. Şikayetçi oldum diye eşim evi terk etti. Yüzden fazla hastane kayıtları var. Ben eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Ben cenazeye gitmediğim için küslük başladı" dedi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Öldürme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyleyen Polat, "Kızımın dosyası ile ilgili Körfez'e gittim. Herhangi bir takip ya da öldürme diye gitmedim. Silahı da kayınpederim tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim o ölmeseydi. Pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" diye konuştu.

Polat'ın avukatı, daha önce açılan ve devam eden cinsel istismar davasının da göz önünde bulundurulmasını isteyerek, sanığın haksız tahrik indirimi ve takdirden yararlanması gerektiğini belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, Polat hakkında haksız tahrik hükümleri uygulamayarak 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında ise 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan M.Y.'ye 2 yıl hapis cezası verilirken, aynı suçtan yargılanan B.Ö. ise beraat etti.

Haber: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.