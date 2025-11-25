Boşandığı Eşini Öldüren Vahiyettin Polat'a Ağırlaştırılmış Müebbet

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 yıl önce boşandıktan 20 gün sonra eski eşi Ajda Yatar'ı (28) tabancayla vurarak öldüren Vahyettin Polat (39), yargılandığı Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 22 Kasım 2023 tarihinde Körfez Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, arkadaşıyla yemek yediği sırada 20 gün önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Yatar, başına ve boğazına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti. Yatar'ın cenazesi aynı ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan Vahyettin Polat, 6 gün sonra Yalova'nın Altınova ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Polat, kaçmasında yardım ettiği belirtilen ağabeyi B.Ö. (40) ve akrabası M.Y. (39) ile birlikte adliyeye sevk edildi. Vahyettin Polat tutuklanırken, B.Ö. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEN EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Polat, eski eşi Ajda Yatar'ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Yatar Ailesi ve avukatları sanığın en yüksek ceza ile cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Polat, kızının kayınbiraderi tarafından taciz edildiğini iddia ederek, "Eşim 'kardeşimden şikayetçi olursan kabul etmem, bırakırım' diye söyledi. Bu nasıl bir vicdan? Buna rağmen ben şikayetçi oldum. Öldürme kastım olsaydı kızımı taciz edeni öldürürdüm. Beni PKK ile tehdit ediyorlardı. Şikayetçi oldum diye eşim evi terk etti. Yüzden fazla hastane kayıtları var. Ben eşimi çok seviyordum. Çok iyi anlaşıyorduk ama maalesef kayınpederimle anlaşamıyorduk. Ben cenazeye gitmediğim için küslük başladı" dedi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Öldürme gibi bir düşüncesi olmadığını da söyleyen Polat, "Kızımın dosyası ile ilgili Körfez'e gittim. Herhangi bir takip ya da öldürme diye gitmedim. Silahı da kayınpederim tehdit ettiği için taşıyordum. Keşke ben ölseydim o ölmeseydi. Pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. 3 çocuğum sokakta. Ben onların yanında olmam gerekirken bugün buradayım" diye konuştu.

Polat'ın avukatı, daha önce açılan ve devam eden cinsel istismar davasının da göz önünde bulundurulmasını isteyerek, sanığın haksız tahrik indirimi ve takdirden yararlanması gerektiğini belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, Polat hakkında haksız tahrik hükümleri uygulamayarak 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında ise 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan M.Y.'ye 2 yıl hapis cezası verilirken, aynı suçtan yargılanan B.Ö. ise beraat etti.

