Boşandı, Sosyal Medyada Paylaşımlar Yüzünden Velayet Davası Açtı

ANKARA'da Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'nin, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte sosyal medya platformu TikTok yayınında dans ettiğini iddia ederek, velayet davası açtı. Mustafa Kemal Ş., dava dosyasına oğlunun annesiyle ve anneannesiyle makyaj efektli halde dans ettiği video ve fotoğraflarını da delil olarak sundu. Mahkeme, söz konusu görüntü ve fotoğrafların incelenerek rapor hazırlanmasını talep etti.

Özel bir şirkette çalışan Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'den oğlunun velayetini alabilmek için Ankara 31'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mustafa Kemal Ş., E.Ç.'nin, sosyal medya yayınlarında dans ederken, oğlunu da yayına dahil edip, makyaj efektleri ile dans ettirdiğini iddia etti. Mustafa Kemal Ş., oğlunun, annesi ve anneannesi ile birlikte TikTok yayınlarında dans ettiği video ve fotoğrafları da dosyaya delil olarak sundu. Video ve fotoğraflar dosyaya sunulmadan önce mahkemenin talebi üzerine hazırlanan sosyal hizmet inceleme raporunda; zaman zaman eve gelen E.Ç.'nin erkek arkadaşının çocuk ve anneyle birlikte uyuduğu, bu durumun gelişim sürecindeki çocukta psikolojik etkiler bırakabileceği, çocuğun yüksek yararının en önemli öncelik olarak görüldüğü ve risk altında olduğu belirtildi. Raporda, bu konu kapsamında davalı annenin müşterek çocuk ile ilgili vekalet yükümlülüğünü ihmal ettiğine dikkat çekildi. Mahkeme, davacı babanın dosyaya sunduğu video ve fotoğraflar da incelenerek yeni bir sosyal hizmet raporu hazırlanmasını talep ederek, duruşmayı erteledi.

'PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Baba Mustafa Kemal Ş., oğlunun sosyal medyada makyaj efektleri yapılarak oynatıldığını ve aynı zamanda annesi tarafından dilendirildiğini iddia etti. Mustafa Kemal Ş., "Çocuğum orada bakımsız, kötü şartlar altında. Sağlıksız bir ortamda besleniyor. Ben çocuğumu bu şekilde, bu şartlar altında yaşamasını istemiyorum. Ben çocuğumun oradan bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Her şeyi delilledik, belgeledik. Eve gelen pedagogların raporlarının da babada kalmasına, velayetin geçmesine dair belge düzenlenmesine rağmen çocuk bize verilmedi hala. TikTok'ta çocuğum kız çocuğu gibi, dansöz gibi oynatılıyor. Devamlı makyajlı efektler yapılıyor. Eve bana gelirken tırnakları ojeli geliyor. Bunları ben fotoğraflayıp belgeleyip sundum mahkemeye. Benim çocuğumun acilen psikolojik desteğe ihtiyacı var" dedi.

'MAHKEMENİN KARARINI BEKLİYORUZ'

Avukat Özge İrem Aksu da çocukla ilgili video ve fotoğrafları dosyaya sunduklarını anlatarak, "Çocuğun şu anki yaşadığı şartların elverişli olmadığını, mahremiyetine zarar verdiğini ve bu nedenle çocuğun babasının yanında kalması gerektiğini dair rapor düzenlendi. Bu rapor doğrultusunda dava sonuçlanana kadar geçici velayetin babaya verilmesi talebimizi ilettik. Ancak ret cevabı aldık. Halen çocuğun velayetini alamadığımız gibi yargılanması süreci devam etmekte. Çocuğun üstün yararı denen bir şey var. Mahkemenin kararını bekliyoruz" diye konuştu.