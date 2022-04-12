Boş su kuyusuna düşen genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boş su kuyusuna düşen genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Boş su kuyusuna düşen genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğada yürüyüş yapmak amacıyla Eğil Kalesi'nde gezen genç, 5 metre derinliğinde olan kurumuş tarihi su kuyusuna düştü.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğada yürüyüş yapmak amacıyla Eğil Kalesi'nde gezen genç, 5 metre derinliğinde olan kurumuş tarihi su kuyusuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, Eğil Kalesi'ne gezintiye çıkan A.A., 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine 12 Acil Sağlık ve Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla A.A., kuyudan çıkartılarak ilk tedavisi yapılarak Eğil Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title