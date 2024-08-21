Boş iş yerinde yangın

SAMSUN - Samsun'da boş bir işyerinde hurdaların kesilmesi sırasında yangın çıktı.

Yangın, Kale Mahallesi Ferah Sokak üzeri 3 katlı bir binanın giriş katındaki boş işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş dükkanda işçiler hurdaları almak için spiral ile keserken çıkan kıvılcım, yere sızan fueloili tutuşturdu. Dükkan içerisindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla yangın oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında dükkanda maddi zarar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.