Boş binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta bir süredir boş duran bina da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kahramanmaraş'ta bir süredir boş duran bina da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesindeki 4 katlı bir binada çıktı.Bir süredir boş olan binanın içerisinde elektrik kontağından çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri zamanında yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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